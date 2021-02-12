Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25265 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 12 февраля, во Владимирской области подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 40 заболевших Covid-19. Ещё 16 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 10 - в Ковровском, по 9 - в Александровском и Киржачском, 8 - в Суздальском районах. По 6 инфицированных в Кольчугинском, Петушинском, Судогодском и Меленковском районах, по 3 пациента с ковидом прибавилось в Собинском и Селивановском районах, 2 - в Камешковском районе и г. Радужный, один заболевший выявлен в Юрьев-Польском районе.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25265 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.