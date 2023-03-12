16-летнему подростку из Владимирской области, отрубившему себе кисть потребуется вмешательство...

16-летнему подростку из Владимирской области, отрубившему себе кисть потребуется вмешательство нейрохирургов.Благодаря опыту врачей и своевременная реанимация помогло нижегородским врачам из ПИМУ спасти руку 16-летнего ковровчанина.Напомним, что несчастный случай произошел в Коврове во Владимирской области. 16-летний юноша колол дрова и случайно отрубил себе кисть правой руки.Пострадавшего оперативно доставили в Нижний Новгород в Университетскую клинику Приволжского исследовательского университета. В тот же день врачи Института травматологии и ортопедии ПИМУ провели операцию по реплантации конечности.Сейчас юноша до сих пор находится в больнице. Ему предстоит еще несколько операций, так как необходимо восстанавливать функциональность кисти. Для этого потребуется вмешательство нейрохирургов.Врачи назвали его состояние удовлетворительным. Сам пациент не отчаивается и верит в лучшее.Фото pxfuel.com