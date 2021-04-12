Стали известны подробности серьезного ДТП в Петушинском районе.

Стали известны подробности серьезного . По предварительной информации регионального УМВД, 11 апреля около 7:30 на 110 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада – 219210», 1971 г.р., потерял контроль над управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении по правой полосе автомобилем «Ивеко 440Е43» в составе полуприцепа «HUMBAUR BIG ONE TYPE 2» под управлением водителя 1984 г.р., после чего, автомобиль «Лада – 219210» допустил наезд на опору ЛЭП и съезд в кювет.В результате ДТП пассажир «Лады», 1995 г.р., от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; водитель «Лады», диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб лба, ушиб грудной клетки – госпитализирован.