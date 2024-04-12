Активность Солнца возобновится: ждать ли жителям Владимирской области магнитные бури во второй...

"Активность Солнца возобновится": ждать ли жителям Владимирской области магнитные бури во второй половине апреля?Временное затишье на Солнце продолжится ещё не более 1–2 дней. Вспышечная активность, уменьшилась практически до нуля приблизительно начиная со 2 апреля, сформировав резкий контраст со второй половиной марта, когда звезда буквально фонтанировала избытками энергии.Со 2-го по 4-е апреля 2024 года не было зарегистрировано вообще ни одной вспышки, даже слабого уровня класса C – ситуация, которой не было на Солнце уже несколько месяцев. На следующий день произошло 4 слабых вспышки, а затем два дня подряд ещё по одной. Примерно в таком состоянии Солнце провело первые 10 дней апреля.Оценка ситуации на Солнце показывает, что этот период близится к концу. Уже вчера, поздним вечером на Солнце была зафиксирована первая, после длительного перерыва, вспышка среднего уровня класса М.В предстоящие выходные вспышки уровня M продолжатся, а во второй половине следующей недели возможно накопление энергии для вспышек уровня X. Также в течение ближайших двух дней возможны одиночные вспышки, воздействующие на Землю.Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитная обстановка в пятницу и субботу ожидается спокойной. А начиная с воскресенья – понедельника возможны первые изменения в негативную сторону.Ранее мы рассказывали, как уберечь себя от воздействия магнитных бурьФото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН; Fusion Brain, платформа для генерации изображений