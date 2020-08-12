В результате пожара никто не пострадал.

В 04.09 12 августа в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании грузовых автомобилей для перевозки мусора по адресу Тракторная, 43.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.По прибытии было обнаружено горение 10 мусоровозов на общей площади 60 кв.м.Пожарные оперативно ликвидировали горение и не дали огню распространиться на другие машины. В результате пожара никто не пострадал.Дознаватели МЧС России в настоящее время устанавливают причины пожара.К ликвидации последствий привлекались 7 единиц техники и 24 человека личного состава.