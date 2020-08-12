На техническом водоеме в Гусь-Хрустальном ищут тело подростка. Как сообщают в региональном МЧС, вечером 11 августа к ним поступило сообщение, что в полутора километрах от Гусь-Хрустального на

На техническом водоеме в Гусь-Хрустальном ищут тело подростка. Как сообщают в региональном МЧС, вечером 11 августа к ним поступило сообщение, что в полутора километрах от Гусь-Хрустального на карьерах Кирпичного завода утонул 13-летний подросток. На поиски ребенка выехали водолазы МЧС и спасатели аварийно-спасательной службы области. Водолазами было обследовано 120 кв. метров дна. Изучен 1 километр береговой