Александр Авдеев утвердил место для возведения ковидария.

Александр Авдеев утвердил предложенное рабочей группой место для строительства ковид-госпиталя. Инфекционный корпус на 226 мест появится на территории ОКБ.Напомним, что рабочая группа из общественников, депутатов и чиновников определилась с участком для возведения современного медучреждения. Оно поможет освободить перегруженные перепрофилированные отделения больниц региона. Предварительно властями изучен опыт Курска и Оренбурга.Для выбора члены комиссии с выездом на место оценили и другие возможные варианты. Первая площадка – недалеко от микрорайона Энергетик, вторая – в деревне Новая Быковка Камешковского района. Третий участок – возле Областной клинической больницы во Владимире. Общественники оценили её транспортную доступность, наличие инженерных сетей, а главное – рядом расположена полноценная больница.«По всем показателям - это лучшее место», − подчеркнул председатель региональной Общественной палаты Анатолий Аннин.Глава региона согласился. Этот выбор и планируется взять за основу. В ближайшие две недели власти начнут подготовку площадки к возведению больницы на 226 коек.«Здесь будет удобно врачам, пациентам, каретам скорой медицинской помощи. Надеюсь, что сочетание ОКБ и госпиталя позволит более качественно организовывать работу по предоставлению медицинской помощи», - резюмировал он.Ожидается, что это будет четырёхэтажное здание стоимостью 3,7 млрд рублей.