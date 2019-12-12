Российский хоккеист Александр Овечкин ударил судью в спину во время матча в Вашингтоне. Видеозапись случившегося распространилась по Сети.

Российский хоккеист Александр Овечкин ударил судью в спину во время матча в Вашингтоне. Видеозапись случившегося распространилась по Сети.Инцидент произошел во время игры команд Washington Capitals и The Boston Bruins. В ролике можно увидеть, как Александр Овечкин направляется к противнику, чтобы отнять шайбу, но внезапно перед ним возникает судья. Россиянин не успевает отъехать и врезается в арбитра. В результате судья падает на лед.Матч завершился со счетом 3:2 в пользу Washington Capitals. В беседе с журналистами Александр Овечкин назвал прошедшую игру "вызовом". "Вы можете видеть, насколько жесткой была игра. Мы играем жестко, они играют жестко. Мы знали, что это будет непростая игра, потому что у них очень хорошая команда", – цитирует его "".