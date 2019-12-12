По традиции мероприятие прошло в День Конституции РФ.

Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Денис Батманов вместе с главой города Владимира Ольгой Деевой в торжественной обстановке вручили паспорта юным жителям областного центра.На церемонию в городскую Администрацию были приглашены 30 учащиеся школ города Владимира, отличившихся успехами в спортивной, творческой и общественной жизни или ставших призерами олимпиад и конкурсов.В своей речи полковник полиции Денис Батманов пожелал ребятам быть достойными гражданами великой страны.Глава города Ольга Деева подчеркнула, что день получения паспорта — особое событие, ведь это первый серьезный шаг во взрослую жизнь.Вместе с паспортами организаторы мероприятия вручили ребятам памятные сувениры. Завершилось мероприятие общим фотографированием.