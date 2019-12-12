Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сипягин

Во Владимирской области 31 декабря будет выходным днём. Об этом на своей страничке ВКонтакте объявил губернатор региона Владимир Сипягин.Таким образом рабочий день переносится со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Владимирская область стала 13-м регионом, где приняты такие изменения. Несколько позднее 31 декабря стало выходным днём в Республике Хакасия.Ранее Владимир Сипягин собирался сделать 31 декабря сокращённым днём, однако, сегодня стало известно, что в канун нового года Владимирская область будет отдыхать.