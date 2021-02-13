Хроника одного снегопада- в нашем материале.

Снежный апокалипсис или ледниковый период, как только не называют то, что происходит сегодня за окном. В последний месяц зимы погода не пощадила Владимирскую область. Хроника одного снегопада- в нашем материале.33 регион превратился в один большой сугроб еще в пятницу. Коммунальные службы встали в боевую стойку, а автомобилисты на шипы. Чтобы расчистить хотя бы дороги, водителей просят не пользоваться личным транспортом и убрать машины из дворов. Но найти и откопать свой автомобиль - задача повышенной сложности. В социальных сетях жители делятся кадрами стихи.- Снега 0,6 метров, не могу пройти до машины. Если посмотреть на сугроб в половину машины, выехать не получится. Метель такая, что "мама не горюй". Все машины замело. Сугроб скоро высоту машины догонит.Такая непогода застала врасплох не только автомобилистов. Местами в снегу тонут не только машины, но и люди. Спецтехника курсирует в режиме нон-стоп по областному центру. Расчистка, посыпка песко-соляной смесью и дальнейшая уборка сугробов с обочин. Но о полной победе над разгулявшейся стихией говорить пока рано. А эти кадры из области. От последствий снегопада пострадали жители частных домов. Дворы занесло. Полутораметровые сугробы не дают выбраться из дома. Александр рассказывает, такая суровая зима была во Владимирской области еще 4 года назад.Александр, житель Боголюбова:- Самое интересное, что мы делаем бесполезную работу. Ветер такой, что с соседских крыш все слетает и через пол часа будет снова. Сейчас почистим и снова надует.По прогнозам синоптиков, обильные осадки продлятся до воскресенья, за это время выпадет до 80% от месячной нормы. Рекорд для Владимирской области. А на следующей недели осадки сменятся похолоданием и новой метелью.Юлия Болдина, Никита Романов. Вести-Владимир.