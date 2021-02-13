Лесовосстановительные мероприятия в 2020 году проведены на площади 5,6 тысяч гектар.

Комплекс работ по лесовосстановлению на вырубках и других непокрытых лесом площадях в лесном фонде региона проводился в рамках регионального проекта «Сохранения лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология».Лесовосстановительные мероприятия в 2020 году проведены на площади 5,6 тысяч гектар. При этом посадка леса была выполнена на площади 3,9 тысяч га, на 1,2 тысячи га произошло естественное лесовосстановление. Ещё на 0,5 тысяч га лесного фонда проведена минерализация почвы на вырубках – для содействия естественному лесовосстановлению.В Департаменте лесного хозяйства уточнили, что 82 процента работ выполнили арендаторы, использующие для заготовки древесины лесные участки в эксплуатационных лесах. На неарендованной территории лесовосстановительные работы проводил Владлесхоз – после сплошных санитарных рубок погибших насаждений и заготовки древесины местным населением.Всего за сезон 2020 года на местах вырубок было высажено более 20 млн сеянцев ели и сосны, посадочный материал был выращен в местных питомниках.Кроме того, с целью создания благоприятных условий для приживаемости и роста лесных культур в течение года на площади 18,6 тысячи га за лесными культурами проводился уход – агротехнический и лесоводственный (удалялась заглушающая посадки нежелательная поросль осины).Благодаря проведённой работе показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений по итогам 2020 года достиг 91,7 процента (при плане в 77,5 процента).Фото:АдминистрацияВладимирскойобласти