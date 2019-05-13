Неприятный инцидент произошел в эфире нового выпуска шоу Ледниковый период. Дети. Прославленная фигуристка Татьяна Навка, возмущенная оценками своей подопечной, вступила в полемику с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.

Неприятный инцидент произошел в эфире нового выпуска шоу "Ледниковый период. Дети". Прославленная фигуристка Татьяна Навка, возмущенная оценками своей подопечной, вступила в полемику с заслуженным тренером Татьяной Тарасовой.Очередной конкурсный этап развлекательного шоу "Ледниковый период. Дети" был посвящен только девочкам. Одиночницы соревновались между собой, демонстрируя вращения, дорожки шагов, прыжки и артистизм. Борьба оказалась настолько эмоциональной и серьезной, что нервы сдавали и у наставников.Так, Максим Траньков сцепился с одним из членов жюри, легендарным фигуристом Геннадием Карпоносовым. Он обвинил мэтра в том, что якобы тот его третий сезон "топит". "Когда я сам катался, в прошлом сезоне, с другими детьми топили и щас топите. Да вы не меня топите, а детей!" – возмутился спортсмен. Другая прославленная фигуристка Наталья Бестемьянова, тоже оказавшаяся в числе жюри, попыталась вразумить Максима Транькова. Но тот еще больше разозлился."А как мне реагировать, когда вы такие вещи делаете? Если она миллион просмотров, девочка, набрала. единственная за прошлую программу. Миллион просмотров у нее! Вы ей 5.5 ставите! Не стыдно вам?! 5.5! Ее миллион человек посмотрело!" – проорал Максим Траньков.Сдали нервы и у Татьяны Навки. Она выступила против оценок председателя жюри, заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Та, по ее мнению, низко оценила номер ее подопечной, десятилетней Любови Рубцовой. "Ты немножко робко прыгала. Мне не кажется, что у тебя такая настоящая техника. которая позволит тебе дальше крутить это все. Мне кажется, что это было симпатично, но в общем вот на эти оценки, не больше", – свой вердикт высказала Татьяна Тарасова, поставившая юной фигуристке 5.7, 5.8.Пока она говорила, Татьяна Навка, сидевшая рядом с девочкой, демонстративно разводила руками. А потом не выдержала и обратилась к тренеру. "А можно мне вопрос? Татьяна Анатольевна, я с вами никогда не чпорила, но сегодня я с вами поспорю. потому что Люба прыгнула тройной лутц, тройной тулуп, тройной флип. До этого никто из девочек не делал такой набор прыжков сегодня. Я не согласна с 5.7. Ну. как можно сравнивать тройной флип и тройной сальхоф?" – возмутилась Татьяна Навка.Татьяна Тарасова не поддалась провокации. "Тань, я не буду менять оценку. потому что она еще полуфабрикат", – жестко ответила она. "Я не согласна с оценками абсолютно. Несправедливо", – заключила обиженная Татьяна Навка. Отметим, что в итоге ее подопечная заняла четвертое место на этом соревновании.