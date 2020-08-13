Больше всего - 997 - во Владимире
Больше всего - 997 - во Владимире,
842 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
668 - в Петушинском
районе
,
546 - в о. Муром,
507 - в Ковровском
районе
,
451 - в Александровском
районе
,
310 - в Собинском
районе
,
294 - в Вязниковском
районе
,
280 - в Юрьев-Польском
районе
,
209 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
152 - в Меленковском
районе
,
99 - в Суздальском
районе
,
79 - в Камешковском
районе
,
60 - в г. Радужном,
46 - в Селивановском
районе
,
37 - в Гороховецком
районе
.
На 13 августа лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - округе Муром,
4 - во Владимире,
3 - в Ковровском районе,
3 - в Селивановском
районе
,
3 - в Петушинском
районе
,
1 - в Суздальском
районе
,
1 - в Александровском
районе
,
1 - в Меленковском
районе
.