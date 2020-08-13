Больше всего - 997 - во Владимире

Больше всего - 997 - во Владимире,842 - в Гусь-Хрустальномрайоне668 - в Петушинскомрайоне546 - в о. Муром,507 - в Ковровскомрайоне451 - в Александровскомрайоне310 - в Собинскомрайоне294 - в Вязниковскомрайоне280 - в Юрьев-Польскомрайоне209 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне152 - в Меленковскомрайоне99 - в Суздальскомрайоне79 - в Камешковскомрайоне60 - в г. Радужном,46 - в Селивановскомрайоне37 - в ГороховецкомрайонеНа 13 августа лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - округе Муром,4 - во Владимире,3 - в Ковровском районе,3 - в Селивановскомрайоне3 - в Петушинскомрайоне1 - в Суздальскомрайоне1 - в Александровскомрайоне1 - в Меленковскомрайоне