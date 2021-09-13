13.09.2021

2021-09-13 18:50:04

К 60-летию со дня рождения певицы и педагога Ларисы Семиной во ВлГУ открыли мемориальную доску

На кафедре эстрады Института искусств и художественного образования ВлГУ появилась мемориальная доска. Коллеги и воспитанники увековечили память об известном владимирском педагоге, музыканте, певице Ларисе Сёминой. В этом году - 60-летие со дня её рождения.



Учебный год первокурсников начинается со знакомства. С теми, кто сделал имя Институту искусств и художественного образования. Лариса Сёмина возглавляла кафедру эстрадного пения. Певице и педагогу удалось открыть ее в институте. Лариса Рудольфовна готовила кадры не только для владимирской эстрады. Поющего профессора, организатора международных фестивалей и конкурсов знали не только в России, но и за ее пределами. Зрители телеканала "Россия" запомнили её и как эксперта шоу "Ну-ка, все вместе!". Ларисы Сёминой не стало в прошлом году. Рядом с ее родной кафедрой отныне мемориальная доска.



Лариса Ульянова, директор Института искусств и художественного образования ВлГУ имени Столетовых:



- Мы верим, что наши коллеги с нами, что дело наше общее продолжается, студенты наши вырастают, но память остается.



Екатерина Васильева - одна из учениц Ларисы Сёминой. Пошла по ее стопам. Занимается эстрадным пением, также стала преподавателем.



Екатерина Васильева, преподаватель эстрадного вокала Института искусств и художественного образования ВлГУ имени Столетовых:



- Будучи студенткой бакалавриата в области музыкального искусства эстрады, я обучалась у маэстро Ларисы Сёминой. Конечно, это в дальнейшем во многом определило мою судьбу и мой творческий путь, и, как мой учитель, я теперь несу гордо звание педагога в области эстрадного вокала.



Екатерина вспоминает международные конкурсы. Вместе с Ларисой Сёминой побывала в Польше, Германии, Австрии и везде - победы. Ученица Сёминой завоевала золото и Студенческой Олимпиады в Екатеринбурге.



Екатерина Васильева, преподаватель эстрадного вокала Института искусств и художественного образования ВлГУ имени Столетовых:



- Конечно, всегда это было волнительно, но Лариса Рудольфовна умела поддержать, умела настроить, умела направить в нужное профессиональное русло, и, конечно, все фестивали и конкурсы складывались очень успешно.



Среди знаменитых учениц поющего профессора Сёминой - призёр шоу "Голос" Ольга Задонская. "Учились у маэстро Сёминой". Так могут сказать все владимирские эстрадные артисты. В 22 кабинете, где находилась её кафедра все по-прежнему. Дело мастера продолжают воспитанники.



Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».