В отделе выявлены нарушения законов о миграции и противодействии экстремизму.

В Селивановском районе прокуроры оштрафовали ВРИО начальника местного отдела полиции на две тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.Во время проверки отдела они выявили нарушения законов о миграции и противодействии экстремизму.«В адрес руководителя было внесено представление, ответа на которое не поступило. На полицейского было возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения материалов он оштрафован», - добавили в ведомстве.Устранил ли начальник селивановского ОМВД нарушения после наложения санкций – не сообщается.