Из-за вынужденного снижения деловой активности вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса прогнозируется уменьшение налоговых и неналоговых доходов: в 2020 году в региональную казну недопоступит около миллиарда рублей.

Из-за вынужденного снижения деловой активности вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса прогнозируется уменьшение налоговых и неналоговых доходов: в 2020 году в региональную казну недопоступит около миллиарда рублей.Однако по сравнению с 2018 годом расходы на содержание высшего руководства администрации Владимирской области планируется сократить почти на 20 процентов.Кроме того, на 6 процентов по сравнению с проектом бюджета на 2020 год предлагается уменьшить затраты на освещение деятельности областной администрации в средствах массовой информации.Об этом говорится во внесенном Владимиром Сипягиным проекте областного бюджета на 2021-023 годы.Доходы областного бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 69 млрд 936 млн 518,4 тыс. рублей, расходы – 74 млрд 502 млн 995,9 тыс. рублей. Коммерческие заимствования не превысят 6 процентов от планируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует условиям соглашения с Минфином России, отмечено в документе.Из-за вынужденного снижения деловой активности вследствие негативного воздействия пандемии коронавируса прогнозируется уменьшение налоговых и неналоговых доходов: в 2020 году в региональную казну недопоступит около миллиарда рублей.