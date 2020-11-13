Специалисты ведомства не нашли следов инфекции в общественном транспорте региона.

По результатам исследований образцов, взятых в общественном транспорте, лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии не нашла следов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора области.«Это свидетельствует о том, что правила санобработки транспортными компаниями соблюдаются, – отметила Марина Колтунова, пресс-секретарь ведомства.Добавим, что ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор пока не планирует отменять новогодние гулянья во Владимирской области.