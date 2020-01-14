Фигуранты похищали имущество из квартир в момент присутствия хозяев.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовных дел по фактам совершения краж имущества из квартир местных жителей.Один из обвиняемых, 51-летний ковровчанин, был задержан оперативниками после поступившего в полицию сообщения о хищении мобильного телефона у местной жительницы. По версии следствия, фигурант познакомился с потерпевшей в подъезде дома. Последняя пригласила его к себе в квартиру. В момент, когда женщина отвлеклась, злоумышленник положил её гаджет в карман своей одежды, предварительно отключив звук, после чего скрылся с места преступления.Второй обвиняемый, 22-летний местный житель, находясь в квартире своего приятеля, дождался, когда хозяин уснет, снял со стены телевизор и сдал его в ломбард. Вырученные деньги фигурант потратил на спиртное и продукты. Злоумышленник был задержан оперативниками на территории района и дал признательные показания.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), направлены в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.