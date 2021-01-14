По городу образовались многокилометровые пробки.

В ГИБДД региона сообщают, что итогом утренней метели во Владимире стали 10 дорожно-транспортных происшествий. Все аварии обошлись без пострадавших. Среди наиболее крупных – ДТП на Пекинке, Студёной горе и возле химзавода.Снегопады привели к многокилометровой пробке на Нижней Дуброве – от ТЦ «Орбита» до Верхней Дубровы. Также движение было затруднено от Содышки до улицы Куйбышева.При этом владимирские коммунальщики приступили к борьбе со стихией ещё ночью. Ранее мы сообщали, что Владимире на уборку снега мобилизованы 55 единиц техники и 83 дворника.