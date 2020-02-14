14 февраля в Ямальском районе вертолет Ми-8, летевший в поселок Сабетта, совершил жесткую посадку. Причиной экстренного приземления стали плохие погодные условия, передает . На борту ..

14 февраля в Ямальском районе вертолет Ми-8, летевший в поселок Сабетта, совершил жесткую посадку. Причиной экстренного приземления стали плохие погодные условия, передает .На борту находились 10 человек. Двое членов экипажа пострадали – они оказались зажаты в салоне. Позднее появилась информация о том, что они скончались. На месте работают спасатели.