В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Заснеженные трассы и гололед. Водители пишут в соцсетях, что на дороге «идеальный лёд». Сегодня в 12:00 произошла авария на 68 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» - по данным очевидцев, возле села Машок. Автомобиль «Chery» врезался в фуру, сообщает УМВД по Владимирской области. По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулём легковой машины не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Как сообщили очевидцы, скорее всего, водителю «Chery» помешала скользкая дорога.В результате аварии два пассажира легковушки были госпитализированы. Водителю автомобиля «Chery» и пассажиру медицинская помощь оказана амбулаторно. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото и видео: ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область