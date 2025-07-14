Об этом сообщил Суздальский районный суд.

Суд обязал воинскую часть и финансовое управление Министерства обороны произвести положенные выплаты семье погибшего участника специальной военной операции, проживавшей в Суздальском районе.Как установил Суздальский районный суд, мужчина вступил в ряды добровольцев в 2023 году и погиб в зоне боевых действий спустя год. После его гибели мать и супруга обратились за единовременной выплатой, однако положенные средства в полном объеме выплачены не были.Часть выплаты ошибочно перечислили отцу погибшего, который скончался еще в 90-х годах. Не получив остаток средств, семья обратилась в суд.Изучив материалы дела, суд признал требования истцов законными и обязал финансовое управление Минобороны и воинскую часть выплатить недостающую сумму матери и детям погибшего в равных долях.