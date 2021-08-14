Общее количество случаев распространения опасной инфекции превысило отметку в 46 тысяч.

По данным на утро 14 августа, на территории нашего региона медики выявили 198 новых случаев распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области.За прошедшие сутки: в столице региона опасной инфекцией заболели 38 человек, в Ковровском районе – 23 человека, в Муромском – 21 человек. В Гусь-Хрустальном выявили 20 новых случаев распространения COVID-19, в Александровском районе – 13 случаев, в Вязниковском – 11 случаев, в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском и Суздальском районах – по 9 случаев. В Петушинском районе положительный результат показали тесты, которые взяли у 8 пациентов. В Киржачском районе заболели 7 человек, в Меленковском – 5, в г. Радужный – 5. В Гороховецком районе выявили 4 новых случая распространения коронавируса, в Камешковском и Селивановском районах – по 3 случая. В Судогодском районе COVID подтвердили у одного человека. Все больные сейчас находятся под бдительным наблюдением медиков.За всё время пандемии на территории нашей области зарегистрировали 46 063 случая заболевания. Чаще всего болезнь выявляют у жителей столицы региона (в общей сложности 10 899 случаев).