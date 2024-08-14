Более 167 тысяч доз вакцины против гриппа уже поступили во Владимирскую область в рамках национального календаря вакцинации.

С 19 августа во Владимирской области начнётся кампания по вакцинации против гриппа, о чём сообщили в правительстве региона.В рамках национального календаря вакцинации в область уже поступило свыше 167 тысяч доз противогриппозной вакцины. В их числе - более 68 тысяч доз трёхкомпонентной вакцины "Совигрипп", свыше 44 тысяч доз трёхвалентной вакцины "Флю-М" для взрослых, а также свыше 55 тысяч доз четырёхкомпонентной вакцины "Ультрикса Квадри" для детей. Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать 60% населения региона, что составляет более 779 тысяч человек.