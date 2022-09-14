Пассажирская «Газель» сгорела у детской поликлиники в Коврове днем 14 сентября. Пламя повредило две рядом стоящие легковушки, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную

Пассажирская «Газель» сгорела у детской поликлиники в Коврове днем 14 сентября. Пламя повредило две рядом стоящие легковушки, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу о возгорании машины у дома №5 по улице Еловой поступил в 13:44. К моменту прибытия пожарных «Газель» почти полностью сгорела, а огонь подбиралось к двум припаркованным рядом иномаркам. Спасатели