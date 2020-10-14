Нелегальные мусоровозы продолжают приезжать в наш регион.

Во Владимирскую область продолжают нелегально свозить мусор. Острее всего проблема стоит в Петушинском и Александровском районах. Вмешательство властей не решило проблемы. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, активисты Владимирской области устроили флешмоб. В разных городах, в том числе в областном центре, участники сделали фото с призывами и дозунгами на фоне известных достопримечательностей. Так они пытаются показать, как красива и богата культурным наследием Владимирская область, которую заваливают мусором. Во флешмобе приняли участие члены "Народного движения", общественной организации "Народный патруль", общественного движения "Чистый Покров", общественного движения "Зелёная метка".