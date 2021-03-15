По данным надзорного ведомства, выявленные на рынке нарушения устранены.

В Коврове ООО «Октябрьский рынок» и его генерального директора после ноябрьского взрыва оштрафовали на 100 тысяч рублей.В связи со, который , городская прокуратура проверила антитеррористическую и противопожарную безопасность помещений. Выяснилось, что руководство ООО «Октябрьский рынок» не обеспечило объект профессиональной охраной. Службу несли штатные сотрудники, не имеющие спецподготовки.По данным надзорного ведомства, выявленные на рынке устранены.Напомним, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело.