С начала марта был пойман 31 клещ.

На прошлой неделе во Владимирской области человека укусил клещ, как сообщило региональное управление Роспотребнадзора. С начала сезона насекомые дважды присасывались к людям, однако случаев энцефалита не зафиксировано.С начала марта специалисты поймали 31 клеща в регионе, большинство из них было обнаружено на лугу рядом с деревней Ельцино Кольчугинского района. Дополнительно одного клеща обнаружили в парке "Дружба", где 18 апреля планируется провести акарицидную обработку.