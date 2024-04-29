Отходы кислотных цветов обнаружили на территории бывшего военного городка неподалеку от дома №4 на улице Ново-Ямской. Жуткими фотографиями поделились в соц-сетях. Местные жители

Отходы кислотных цветов обнаружили на территории бывшего военного городка неподалеку от дома №4 на улице Ново-Ямской. Жуткими фотографиями поделились в соц-сетях. Местные жители рассказали, что туда периодически привозили какой-то мусор. Но неоново-розовая жидкость – это уже что-то новое. На снимках видно несколько больших контейнеров, из которых вытекает нечто. Также можно увидеть множество синих бочек и