При пожаре в городе Собинка пострадала женщина 28 апреля 2024 года в многоквартирном жилом доме на...

При пожаре в городе Собинка пострадала женщина28 апреля 2024 года в многоквартирном жилом доме на улице Гагарина в городе Собинка произошел пожар. Предварительная площадь возгорания составила 1 квадратный метр.В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили, что погибших на пожаре нет. Спасена женщина 1963 года рождения, она же пострадала. Эвакуировано 20 человек, из них 5 детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области