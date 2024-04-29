В Садовой, Красногвардейской и Новосельской школах Суздальского района нашли дефекты полов, потолков и стен, отсутствие доступа к эвакуационному выходу и плохое освещение над над рабочим

В Садовой, Красногвардейской и Новосельской школах Суздальского района нашли дефекты полов, потолков и стен, отсутствие доступа к эвакуационному выходу и плохое освещение над над рабочим полем учебной доски. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. Учеба в таких условиях опасна. Прокурор направил в суд 3 исковых заявления против администрации Суздальского района и школ-нарушительниц с требованием устранить