На трассе М-7 во Владимирской области фура сбила дорожных рабочих, есть погибший 27 апреля 2024...

На трассе М-7 во Владимирской области фура сбила дорожных рабочих, есть погибший27 апреля 2024 года, на трассе М-7 "Волга" в Вязниковском районе произошла смертельная авария, где начались ремонтные работы по укладке асфальта.Большегруз, двигавшийся по левой полосе, врезался в группу дорожников, сообщили в группе Подслушано Автомобилистов | Владимир.Один человек погиб, еще двое пострадали.Обстоятельства трагедии выясняются. По факту ДТП проводится административное расследование.Фото: freepik.com