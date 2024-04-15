Не хватает сырников и пельменей: школьное питание во Владимирской области организовано на твердую...

"Не хватает сырников и пельменей": школьное питание во Владимирской области организовано на твердую четверкуТакую оценку столовым общеобразовательных учреждений поставили депутаты регионального Законодательного собрания. Проверкой было охвачено 94 школы и 16 колледжей.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Я проверял образовательные учреждения в своем избирательном округе, это Вязниковский район. Для меня важно, чтобы вкусно, полезно и качественно приготовлено питание, а также для меня важно было понять систему, - как это организовано, как это может быть организовано.Народные избранники оценивали меню по ряду критериев: как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, насколько перечень блюд соответствует потребностям детей и подростков.Общая картина по питанию во Владимирской области, - отметили проверяющие, - вполне удовлетворительная. Во многих школах процесс контролируют родительские советы. Полуфабрикаты используют по минимуму.Добавим, что во время проверки ребята попросили разнообразить школьное питание свежими овощами и фруктами, а также расширить ассортимент хлебобулочных изделий. А еще в меню дети хотят добавить сырники и пельмени. Председатель областного парламента Ольга Хохлова отметила, положительный опыт можно перенять и у других регионов.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Я пять лет занималась детским питанием на федеральном уровне, много есть положительного опыта в других регионах. И я считаю, что мы с депутатами должны проехать эти самые, наверное, яркие регионы, где нет таких проблем, что есть у нас.