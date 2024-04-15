В минувшие выходные целый культурный десант из музея-заповедника «Александровская слобода» «высадился» на площадку выставки Россия - главного выставочного проекта последнего времени.

«В минувшие выходные целый культурный десант из музея-заповедника «Александровская слобода» «высадился» на площадку выставки "Россия" - главного выставочного проекта последнего времени. Вместе с коллегами из АХМ мы в очередной раз представляли наш район на объединенном стенде Владимирской области. Но на сей раз позволили себе сделать «крен» на уникальную историю нашей малой родины и по максимуму публично обозначили ее царские страницы. Упор сделали на костюмированную театрализацию, интерактив с посетителями, разбавленный мастер-классами нашими и от коллег, и красочную полиграфию, специально изготовили яркие тематические ролл-апы. И эффект не разочаровал», - говорит Светлана Смирнова, зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника .Стенд пользовался огромной востребованностью, что неудивительно: богато наряженный и по-современному брутальный царь Иван Грозный зычно зазывал посетителей в слободской «Челобитный приказ» подать молодецкому дьяку грамоты-прошения государю на беды наши традиционные – дороги, самоуправство чиновников да жалованье мизерное. Нужно ли говорить, что от желающих пожурить власти и сделать фото с колоритными историческими персонажами (к тому же приветливыми!) просто не было отбоя. Кстати, в роли актеров выступали братья Андрей и Никита Шабановы, они в течение последних лет активно помогают музею в самой разной работе. И сейчас, являясь студентами Владимирского госуниверситета, продолжают оставаться нашими лучшими культурными волонтерами.Царскую тему разбавили различные мастер-классы, презентующие старинные народные традиции: «прилетел ко мне мой ангел» (к пасхальным дням); изготовление «дерева счастья» из разноцветного камня и старинной бонбоньерки. И все места на этой рабочей зоне были постоянно заняты.У сотрудников, работавших два дня на выставке, есть приятное чувство достойно выполненной работы. Находившаяся также на форуме Марина Константиновна Рыбакова, врио директора музея-заповедника «Александровская слобода», в частности отметила: «Нам оказана большая честь – представлять Александровский район совместно с краеведческим музеем на этой грандиозной площадке. Поэтому «Слобода... » приехала сюда со своим ключевым проектом, принесшим ей известность и востребованность, это Иван Грозный и его деяния, когда наш кремль 17 лет был «стольным градом». Мы очень надеемся, что эта презентация запомнится соотечественникам и иностранным гостям выставки, вызовет интерес к создателю единого царства российского, слободскому Государеву двору и непременно повысит туристическую и экономическую привлекательность нашего района в целом».