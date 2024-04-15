В минувшие выходные целый культурный десант из музея-заповедника «Александровская слобода» «высадился» на площадку выставки Россия - главного выставочного проекта последнего времени.
«В минувшие выходные целый культурный десант из музея-заповедника «Александровская слобода» «высадился» на площадку выставки "Россия" - главного выставочного проекта последнего времени. Вместе с коллегами из АХМ мы в очередной раз представляли наш район на объединенном стенде Владимирской области. Но на сей раз позволили себе сделать «крен» на уникальную историю нашей малой родины и по максимуму публично обозначили ее царские страницы. Упор сделали на костюмированную театрализацию, интерактив с посетителями, разбавленный мастер-классами нашими и от коллег, и красочную полиграфию, специально изготовили яркие тематические ролл-апы. И эффект не разочаровал», - говорит Светлана Смирнова, зав. отделом социокультурных коммуникаций музея-заповедника .
Стенд пользовался огромной востребованностью, что неудивительно: богато наряженный и по-современному брутальный царь Иван Грозный зычно зазывал посетителей в слободской «Челобитный приказ» подать молодецкому дьяку грамоты-прошения государю на беды наши традиционные – дороги, самоуправство чиновников да жалованье мизерное. Нужно ли говорить, что от желающих пожурить власти и сделать фото с колоритными историческими персонажами (к тому же приветливыми!) просто не было отбоя. Кстати, в роли актеров выступали братья Андрей и Никита Шабановы, они в течение последних лет активно помогают музею в самой разной работе. И сейчас, являясь студентами Владимирского госуниверситета, продолжают оставаться нашими лучшими культурными волонтерами.
Царскую тему разбавили различные мастер-классы, презентующие старинные народные традиции: «прилетел ко мне мой ангел» (к пасхальным дням); изготовление «дерева счастья» из разноцветного камня и старинной бонбоньерки. И все места на этой рабочей зоне были постоянно заняты.
У сотрудников, работавших два дня на выставке, есть приятное чувство достойно выполненной работы. Находившаяся также на форуме Марина Константиновна Рыбакова, врио директора музея-заповедника «Александровская слобода», в частности отметила: «Нам оказана большая честь – представлять Александровский район совместно с краеведческим музеем на этой грандиозной площадке. Поэтому «Слобода... » приехала сюда со своим ключевым проектом, принесшим ей известность и востребованность, это Иван Грозный и его деяния, когда наш кремль 17 лет был «стольным градом». Мы очень надеемся, что эта презентация запомнится соотечественникам и иностранным гостям выставки, вызовет интерес к создателю единого царства российского, слободскому Государеву двору и непременно повысит туристическую и экономическую привлекательность нашего района в целом».