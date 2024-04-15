Во Владимире наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады...

Во Владимире наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьниковА также их педагогов и наставников. Награждение состоялось в стенах ВлГУ.Ребята прошли довольно серьезные интеллектуальные испытания: они длились полтора месяца по 22 предметам. В них приняли участие почти 800 школьников с 8 по 11 классы. И победителей выбрали 40.Варвара Солдатенкова из Коврова стала призером олимпиады по искусству. Она будет представлять наш регион на федеральном уровне.Варвара Солдатенкова, ученица школы №14 г. Коврова:- Анализ всяких произведений искусства. Анализ фильмов, картин, скульптур. И мне всё это было очень интересно. Потому что олимпиада - не только на фактические знания, но и на умение анализировать объекты культурного наследия.