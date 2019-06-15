Топ-модель высказалась на своей странице в Instagram. Наталья Водянова довольно многословно и с негодованием отнеслась к скандалу с Малышевой, сделавшей некорректное заявление в программе Жить здорово! на Первом канале.

Топ-модель высказалась на своей странице в Instagram. Наталья Водяновадовольно многословно и с негодованием отнеслась к скандалу с Малышевой,сделавшей некорректное заявление в программе "Жить здорово!" на Первом канале.Наталья Водянова уже много лет помогает людям снарушениями развития. От слов Елены Малышевой о детях с особенностями здоровьяона просто в шоке."Фонд "Обнаженные сердца" и ялично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами– дословно "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок – идиот", – заявила модель.Она считает этически недопустимым использование устаревшей терминологии,содержащей оскорбительные для человека формулировки.По словам Водяновой, современныймир меняется, как и профессиональная терминология, "и этот оскорбительныйтермин уже давно не используется профессиональным сообществом". Комментируяскандал с Малышевой, знаменитость отметила, что общество должно уважать всех людей, ценитьразнообразие и бороться с дискриминацией и предубеждениями.По мнению Натальи Водяновой,появление подобной программы на Первом канале отбрасывает общество на несколькодесятков лет назад, когда люди с особенностями развития "не имели шанса наполноценную жизнь, учебу, дружбу".Также, высказываясь о , модель подчеркнула, что у представителей СМИ есть особеннаяответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинскаяпрограмма.Напомним, что роднаясестра Натальи Водяновой, 30-летняя Оксана родилась с особенностями развития. У девушкитяжелая форма аутизма и ДЦП.Как писали "Дни.ру", 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск"Жить здорово!". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программытелеведущая предложила обсудить, "откуда берутся кретины". прокомментировалиряд знаменитостей и экспертов.