Топ-модель высказалась на своей странице в Instagram. Наталья Водянова
довольно многословно и с негодованием отнеслась к скандалу с Малышевой,
сделавшей некорректное заявление в программе Жить здорово! на Первом канале.
Топ-модель высказалась на своей странице в Instagram. Наталья Водянова
довольно многословно и с негодованием отнеслась к скандалу с Малышевой,
сделавшей некорректное заявление в программе "Жить здорово!" на Первом канале.
Наталья Водянова уже много лет помогает людям с
нарушениями развития. От слов Елены Малышевой о детях с особенностями здоровья
она просто в шоке.
"Фонд "Обнаженные сердца" и я
лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами
– дословно "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок – идиот", – заявила модель.
Она считает этически недопустимым использование устаревшей терминологии,
содержащей оскорбительные для человека формулировки.
По словам Водяновой, современный
мир меняется, как и профессиональная терминология, "и этот оскорбительный
термин уже давно не используется профессиональным сообществом". Комментируя
скандал с Малышевой, знаменитость отметила, что общество должно уважать всех людей, ценить
разнообразие и бороться с дискриминацией и предубеждениями.
По мнению Натальи Водяновой,
появление подобной программы на Первом канале отбрасывает общество на несколько
десятков лет назад, когда люди с особенностями развития "не имели шанса на
полноценную жизнь, учебу, дружбу".
Также, высказываясь о , модель подчеркнула, что у представителей СМИ есть особенная
ответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинская
программа.
Напомним, что родная
сестра Натальи Водяновой, 30-летняя Оксана родилась с особенностями развития. У девушки
тяжелая форма аутизма и ДЦП.
Как писали "Дни.ру", 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск
"Жить здорово!". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы
телеведущая предложила обсудить, "откуда берутся кретины". прокомментировали
ряд знаменитостей и экспертов.