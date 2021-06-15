На 1 мая 2021 года выплату получили 749 семей на сумму 48,8 млн рублей.

Каков размер регионального материнского капитала во Владимирской области? Кто имеет право на этот вид материальной поддержки? Как оформить выплату?И. Васильева,город КовровПресс-служба администрации Владимирской области:На июнь 2021 года его размер составляет 65 610 рублей.Согласно областному закону правом на региональный маткапиталл обладают:− женщины, родившие или усыновившие третьего, четвёртого и последующих детей;− мужчины, являющиеся единственными родителями третьего, четвёртого ребёнка или последующих детей (на момент подачи заявления решение суда об усыновлении должно вступить в законную силу).Заявление может быть подано в любое время по истечении полутора лет со дня рождения или усыновления третьего или последующих детей. Оно подаётся лично, через МФЦ, на госуслугах, почтой.В МФЦ или соцзащиту необходимо предоставить:− заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала;− паспорт;− свидетельство о рождении(усыновлении) детей или их заверенные копии.На 1 мая 2021 года выплату получили 749 семей на сумму 48,8 млн рублей.