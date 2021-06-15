Приговор Ковровского городского суда в законную силу пока не вступил.

Бывшего работника ФСИН приговорили к году колонии за взятку в размере 60 тысяч рублей.В 2018-2019 годах мужчина, занимая руководящий пост в исправительной колонии, получил от заключённого мзду за создание благоприятных условий для отбывания наказания, а также за пронос в тюрьму запрещённых веществ.Теперь экс-сотрудник уголовно-исправительной системы ознакомится со всеми её прелестями находясь по ту сторону решётки. Кроме года в колонии, он выплатит штраф – 900 тысяч рублей. Также в течение двух лет ему запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов Российской Федерации.Приговор Ковровского городского суда в законную силу пока не вступил.