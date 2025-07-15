Шестилетний мальчик вывалился из окна четвертого этажа общежития на Муромской улице в Коврове. Это случилось вечером 12 июля, сообщает Следком области. Сейчас ребенок госпитализирован,

Шестилетний мальчик вывалился из окна четвертого этажа общежития на Муромской улице в Коврове. Это случилось вечером 12 июля, сообщает Следком области. Сейчас ребенок госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь. По предварительной информации, когда мальчик выпал из окна, взрослых в жилище не было. Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас устанавливаются тяжесть полученных ребенком травм и обстоятельства произошедшего,