11 июля команда специалистов Областного перинатального центра выезжала в Собинку для проведения репродуктивной диспансеризации населения. Она показана женщинам и мужчинам в возрасте с 18 до

11 июля команда специалистов Областного перинатального центра выезжала в Собинку для проведения репродуктивной диспансеризации населения. Она показана женщинам и мужчинам в возрасте с 18 до 49 лет и проводится в рамках нацпроекта «Семья». К докторам записались 50 человек. Врачи-акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики ОПЦ во главе с Натальей Денисовой обследовали и проконсультировали женщин. Приём мужчин вёл