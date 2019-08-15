Здание на улице Гагарина, пострадавшее от удара внедорожника, является памятником архитектуры

Здание на улице Гагарина, пострадавшее от удара внедорожника, является памятником архитектурыВечером 14 августа автомобиль Subaru протаранил здание Владимирского областного театра кукол. В аварии никто не пострадал — охранник здания, совершавший ночной обход, увернулся от столкновения и отделался ушибами.Точная причина аварии пока неизвестна. Девушка, управлявшая машиной, поворачивала с улицы 2-й Никольской на Гагарина, и ей показалось, что под педаль попал коврик, рассказала версию происшествия заместитель директора театра кукол Марина Зорина.Здание на улице Гагарина, пострадавшее от удара внедорожника, является памятником архитектуры. Оно было построено в начале XX века. 15 августа повреждения оценят эксперты Госинспекции по охране объектов культурного наследия.