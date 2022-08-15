Владимирская область подвела итоги конкурса, направленного на развитие событийного туризма....

Владимирская область подвела итоги конкурса, направленного на развитие событийного туризма. Выигранные средства муниципалитеты направят на проведение фестивалей и организацию экспозиций.В мае администрация Владимирской области разработала комплекс мер для поддержки и развития туротрасли. Был запущен конкурс по отбору интересных проектов на областное финансирование.От предпринимателей поступило 14 заявок, из которых было определено четыре победителя, рассказал глава региона Александр Авдеев в соцсетях:"В Камешковском, Судогодском и Суздальском районах будем развивать экотуризм и создадим сеть глемпингов. Это своего рода мини-отели на лоне дикой природы. На это направим 14 млн, 7 млн и 4,6 млн рублей соответственно.В Петушинском районе на реке Киржач будет обустроена пляжная зона. Там появятся кабинки для переодевания, навесы, зона для рыбалки, игровые зоны, пирс и пляжное кафе. Это обойдётся в 2 млн".Десять миллионов рублей получит Собинский район, которые потратит на приобретение автобуса. Около 800 тысяч рублей направят на создание интерактивной экспозиции «Летная школа» в усадьбе Жуковского. Еще 2,5 миллиона рублей пойдут на проведение нового мероприятия «Уваровский фестиваль».В Гусь-Хрустальном откроется "Музей граненого стакана". Муниципалитет получит из департамента предпринимательства области около 2 миллионов рублей.Округ Муром и Гусь-Хрустальный организуют новый туристический маршрут «Мечи и чары». Первый получит 4, а второй 1,5 миллиона рублей. В Гороховецком районе за полтора миллиона рублей сделают игру с таким же названием.На 5 миллионов рублей Муром устроит «Богатырские игрища». Они будут проводится на родине Ильи Муромца в Карачарово.Фото: https://vk.com/aaavdeevvl