Пандемия, усталость и отсутствие веры. Такими причинами объяснил низкую явку на выборах во Владимире губернатор Сипягин. Он отметил, что по области борьбу за депутатские мандаты выигрывали

Пандемия, усталость и отсутствие веры. Такими причинами объяснил низкую явку на выборах во Владимире губернатор Сипягин. Он отметил, что по области борьбу за депутатские мандаты выигрывали представители разных политических партий, чего не скажешь о Владимире. По итогам голосования все 25 депутатских мандатов получили выдвиженцы от партии власти. В результате владимирский горсовет будет однопартийным. И это