10-летнего Сольвейга Горо Байрона отдают в хорошие руки бесплатно.

Для служебной немецкой овчарки владимирские полицейские-кинологи ищут новых хозяев. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 10-летний кобель верой и правдой выполнял служебные обязанности, а теперь отправляется на заслуженный отдых. Теперь Сольвейга Горо Байрона готовы отдать в хорошие руки бесплатно.Если вы хотите стать новым хозяином для собаки, которая много лет служила напарником правоохранителей, договориться о знакомстве с питомцем можно по телефонам — 8 (4922) 54-03-48; 54-33-01.