Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю обнародовали видео задержания подозреваемых в избиении мужчины. По данным , после 22 дней комы потерпевший скончался в ..

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю обнародовали видео задержания подозреваемых в избиении мужчины. По данным , после 22 дней комы потерпевший скончался в больнице.На опубликованных кадрах у одного из подозреваемых спросили, почему он сам не вышел из квартиры. Тот ответил, что никуда убегать не собирался. С другим хулиганом прошла та же процедура, пишет .