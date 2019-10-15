В детском развлекательном центре Ижевска ребенок получил травму. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 11 октября, в торговом центре Италмас. Подробности состояния малыша не ..

В детском развлекательном центре Ижевска ребенок получил травму. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 11 октября, в торговом центре "Италмас". Подробности состояния малыша не раскрываются.По факту случившегося правоохранители проводят доследственнную проверку. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает ".