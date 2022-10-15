В Коврове признали аварийным многоквартирный дом № 26 1946 года постройки, расположенный на улице 3...

В Коврове признали аварийным многоквартирный дом № 26 1946 года постройки, расположенный на улице 3 Интернационала.В сентябре 2022 года городской прокуратурой с привлечением специалистов в присутствии представителя администрации города Коврова был произведен осмотр многоквартирного дома, в ходе которого выявлены повреждения наружных стен в виде гниения, коробления и расслоения структуры древесины (бревна), повреждения огнезащитного покрытия; электрическая проводка в доме проложена по горючему основанию.Физический износ несущих и ограждающих конструкций дома составляет более 63 % - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В связи с этим прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Коврова незамедлительно организовать мероприятия по расселению жителей многоквартирного дома № 26 по ул. 3 Интернационала г. Коврова.Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.Фото: freepik