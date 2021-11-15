По данному факту возбуждено административное дело. Фирме-получателю грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Из республики Беларусь в Суздальский район незаконно ввезли свыше 19,62 тонны торфа и питательного грунта. Местное предприятие не проинформировано Россельхознадзор о готовящейся поставке подкарантинной продукции.Организация обязана уведомлять ведомство о прибытии полезных ископаемых не позднее чем за один рабочий день, а также предоставить образцы для фитосанитарного контроля. По данному факту возбуждено административное дело. Фирме-получателю грозит штраф до 10 тысяч рублей.