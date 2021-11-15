На эти цели выделили 335 млн рублей.

В Муроме приступили к строительству детской поликлиники. Она заменит старый корпус на улице Красноармейской, который признан аварийным. На эти цели выделили 335 млн рублей.Как сообщила главный врач детской больницы Татьяна Пивикина, строительная площадка уже расчищена, сейчас ведётся перенос инженерных коммуникаций. В ближайшее время начнётся закладка фундамента.Срок возведения составляет 17 месяцев. Сдать объект планируется в марте 2023 года.Медучреждение рассчитано на 700 посещений в день. Приём будут вести участковые врачи-педиатры. В больнице разместится диагностическая служба, отделения неотложной помощи и медицинской профилактики.